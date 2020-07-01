港股「六絕月」升1465點 今年最佳

今年上半年，恒指經歷新冠肺炎爆發、外圍股市急挫、港區國安法出台等事件而大幅波動，即使6月回穩，累計仍下跌3762點或13.35%，不過疫症帶動網上經濟活動，多隻科技股破頂，甚至錄逾倍升幅。

上半年累計仍跌3762點

總結上半年，表現最佳的藍籌股為中生製藥（1177），上升33.94%，其次是騰訊（0700），上升32.75%。港交所（0388）受惠於中概股來港上市，上半年上升30.43%，單在6月有22%的升幅。舊經濟股拖累恒指表現，太古A（0019）上半年累跌43.23%，為表現最差藍籌，聯通（0762）跌42.91%，匯控（0005）跌40.51%。

新舊經濟股榮辱互見

相對而言，科技股表現大幅跑贏恒指，微盟（2013）上半年急升187%，與醫療相關的阿里健康（0241）和平安好醫生（1833）分別上升151%和107%。美國制裁中國科企，中國加大晶片製造研發，中芯國際（0981）6月急升60.33%，上半年累升126%。大型科技股方面，騰訊和美團點評（3690）亦曾在6月破頂。

溫傑：中美關係有惡化風險

恒指昨日上升125點或0.52%，國指報9758點，無升跌，主板成交1224.9億元。港交所曾最多升3.81%，高見332.2元新高，收報330元，升3.13%。騰訊亦創收市新高報498.6元，升2.59%，惟未突破盤中新高。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，恒指升至24,000點以上水平，新經濟股高位整固，舊經濟股反彈乏力，加上假期前夕，港股暫時缺乏方向，預料後市仍留在24,000點水平。

不過中美關係存在惡化風險，若美國對港推出具體制裁措施，中國反制影響貿易協議，屆時將向下打破現時水平。