大快活少賺66％ 逆市增聘200人

大快活的收入分部方面，香港餐廳貢獻29.06億元，按年升2.3%，內地餐廳貢獻約1.17億元，按年跌4.8%。

大快活稱，截至3月底的季度爆發新冠肺炎疫情，對香港經濟造成嚴重影響，顧客的消費意欲低迷，加上限制社交距離措施，對集團的收入、店舖營運及財務表現造成負面影響。集團透露，去年同店銷售錄得負3%增長率，又稱對餐廳擴充保持審慎態度，但仍會密切留意發展機會。

翠華轉蝕3.17億 不派末期息

去年翠華旗下香港業務收入按年倒退24.2%至8.77億元；內地業務則跌20.4%至4.88億元。集團執行董事兼行政總裁李堃綸（前稱李祉鍵）表示，上財年是極具挑戰的一年，除了全球宏觀經濟不明朗、中美貿易緊張局勢令中港經濟受影響，加上香港下半年社會運動及新冠肺炎，各市場均受重創，集團亦不能獨善其身。

李堃綸表示，翠華已迅速制訂策略，包括董事會及高級管理層帶頭減薪，亦縮短部分餐廳營業時間或暫時關門，以應對挑戰。另外，部分業主主動提供減租，供應商提供折扣優惠，與集團共渡時艱。