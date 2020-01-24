大快活少賺66％ 逆市增聘200人

【明報專訊】本港快餐股生意受社會運動及疫情夾擊，大快活（0052）及翠華（1314）昨日公布截至3月底全年業績，其中大快活純利按年跌66.2%至6090萬元，每股基本盈利47.03仙，但仍派末期股息每股0.5元；翠華則由盈轉虧，去年蝕3.17億元，不派末期息。年內大快活逆市淨增13間分店，僱員數目按年微增200人或3.57%至5800人；翠華淨增3間分店，但僱員數目則大減近1200人或28.3%至3029人。大快活昨收報17.32元，按年升2.49%；翠華收報0.315元，無升跌。
大快活的收入分部方面，香港餐廳貢獻29.06億元，按年升2.3%，內地餐廳貢獻約1.17億元，按年跌4.8%。
大快活稱，截至3月底的季度爆發新冠肺炎疫情，對香港經濟造成嚴重影響，顧客的消費意欲低迷，加上限制社交距離措施，對集團的收入、店舖營運及財務表現造成負面影響。集團透露，去年同店銷售錄得負3%增長率，又稱對餐廳擴充保持審慎態度，但仍會密切留意發展機會。
翠華轉蝕3.17億 不派末期息
去年翠華旗下香港業務收入按年倒退24.2%至8.77億元；內地業務則跌20.4%至4.88億元。集團執行董事兼行政總裁李堃綸（前稱李祉鍵）表示，上財年是極具挑戰的一年，除了全球宏觀經濟不明朗、中美貿易緊張局勢令中港經濟受影響，加上香港下半年社會運動及新冠肺炎，各市場均受重創，集團亦不能獨善其身。
李堃綸表示，翠華已迅速制訂策略，包括董事會及高級管理層帶頭減薪，亦縮短部分餐廳營業時間或暫時關門，以應對挑戰。另外，部分業主主動提供減租，供應商提供折扣優惠，與集團共渡時艱。