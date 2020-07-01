搶購退潮 超市銷售增長放緩

珠寶首飾跌勢減 謝邱安儀：去年基數低

謝邱安儀表示，超市「疫市」銷售不跌反升，吸引零售商開展相關生意，不但是實體店，超市類別在網購亦有不錯升幅，相信市民某程度會持續留在家中，繼續帶動日用品銷售表現。

今年5月整體零售銷售跌幅按月收窄，重災區如珠寶首飾由4月大跌76.7%收窄至跌69.7%，衣物、鞋類及有關製品亦由62.7%收窄至36.2%。謝邱安儀認為，跌幅收窄不代表市道反彈或好轉，只是去年5月開始已無「黃金周」，相對基數較低而已。今年5月整體氣氛受「保就業」計劃、放寬限聚令所帶動，銷售下跌三成已反映零售商生意錄得虧損。她又指出，去年6月起的基數偏低，相信未來跌幅收窄亦理所當然。

按零售商主要類別計，5月百貨公司銷貨價值跌37.8%；藥物及化妝品下跌62%。民生類別方面，家具及固定裝置升6.5%；新鮮或急凍魚類及禽畜肉類升18.5%；新鮮蔬果升11.6%。