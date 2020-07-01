本地零售連跌16月 業界預警關店潮 零售協會：業主拒「劈租」 趕走國際品牌主因

明報記者 蕭嘉聰

香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，近月有多個國際品牌撤出香港，協會亦有與品牌溝通，指它們並非想放棄香港市場，關店主要是租金問題。由於國際品牌大部分是奢侈消費品，生意表現可套用香港珠寶首飾數據，其主要消費力來自內地旅客，現時情况令人擔憂。

謝邱安儀表示，根據香港及澳門意大利商會和香港法國商會5月的調查，國際品牌的租金減幅與香港品牌情况相若，踏入4至5月愈來愈少租金獲減免。據她了解，國際品牌亦希望「捱得住」，但租金問題難解，如果業主依然短視堅持「收貴租」，將會形成惡性循環，租金愈貴就愈多品牌撤出香港，最終「大家步入唔想見到嘅情况」。

政府紓困措施 協會：幫助輕微

她又稱，該調查發現91個受訪國際品牌中，2至4月期間有八成生意錄得虧損，8%接近收支平衡。另外，有六成受訪者表示5月底前已經關舖或將會關舖，佔總店舖數目的15%。員工方面，情况也與香港零售商一樣，包括近六成採取無薪假；45%採取減薪措施；亦有超過一半受訪者未來會減少員工數目。她表示，希望地產商有中長線眼光，願意與零售商短時間共渡時艱，如果不願減租，零售商只能消極地關閉店舖。

謝邱安儀認為，零售業倒閉情况持續出現，政府推出的紓緩措施只可減慢商店倒閉速度，但重要的是業主減租、社會氣氛及銷情表現改善，才可減少公司倒閉。她續稱，目前業主減租情况不理想，由於地產商認為零售商已獲薪金資助，加上預計消費情緒可持續改善，變得較之前保守，甚至未通知5月是否減租。如果業主不減租，部分會員坦言關店是難以避免。另外，一些利好消息如發放1萬元現金、限聚令放寬等，會員均認為可改善人流，但消費意欲仍十分疲弱，相信只能輕微幫助銷情。問及通過《港區國安法》對港零售市場的影響，謝邱安儀認為，市民各方面信心會有所擔憂，但仍要觀察是否影響其消費意欲。對零售商而言，最希望是有穩定環境做生意，推行國安法後，需時再作觀察，但有穩定營商環境會較理想。

政府發言人：行業經營環境仍困難

政府發言人指出，本地疫情趨穩，政府放寬社交距離措施，跌幅較4月份進一步收窄。由於勞工市場情况嚴峻，以及旅遊限制持續，零售業經營環境依然困難。