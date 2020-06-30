前足總主席梁孔德 4885萬沽跑馬地舖

持貨10年賺逾千萬

上述舖位為跑馬地成和道12至12C地下D舖，面積約750方呎，原以6000萬元放售，最新劈價至4885萬元成交，累減1115萬元或近兩成，呎價約6.5萬元，該舖現由美聯及陽光洗衣店租用，月租約13.38萬元，新買家享約3.3厘租金回報。梁孔德及其子梁麒繕於2010年10月以3800萬元購入，持貨10年，帳面獲利1085萬元或29%。事實上，梁劉柔芬及梁孔德上月底共斥2.15億元購入中半山富匯豪庭相連戶，實用面積共3738方呎，實呎57,517元，據悉梁劉柔芬亦以9800萬元放售跑馬地樂景園一個實用2583方呎低層B室，實呎近3.8萬元。梁劉柔芬2007年3720萬元購入，現放售價較當年高1.6倍。

荃灣IEC III錄首宗預租

另中原商舖租賃部高級分區營業董事彭慧思表示，第一集團旗下荃灣大涌道18號的甲廈IEC III地下4號舖，面積約1055方呎，最新獲連鎖便利店租用，為項目首宗舖位預租個案。