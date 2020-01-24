KOKO HILLS上載樓書 最快日內開價

會德豐半年沽762伙套82億

會德豐地產常務董事黃光耀指出，KOKO HILLS日內開放示範單位予傳媒參觀，並擬短期內開價。他續指，集團上半年共沽約762伙、套現逾82億元。KOKO HILLS第1期提供413伙， 標準單位378伙，八成屬2至3房戶；其中2房戶實用444至522方呎，提供174伙；3房戶實用546至899方呎，提供149伙。至於區內罕有的1房戶，實用366至370方呎，提供39伙；另4房戶實用1300方呎，提供16伙。可留意的是，項目設有35個特色戶，實用345至2024方呎；項目預計關鍵日期為2022年9月14日，樓花期長約27個月。

另昨天一手市場錄10餘宗成交，其中百利保（0617）牽頭沙田九肚富豪．山峯，錄本月第三宗成交、吸金1.67億元；項目27號屋透過招標，以6698萬元售出（連雙車位），實用面積2576方呎另連花園，實呎2.6萬元，買家成交期180日。

帝灣居開齋 2房1209萬沽

新世界（0017）旗下北角柏蔚山亦錄大額成交，售出2座31樓G室，實用面積1109方呎4房戶，成交價4645.9萬元、實呎4.18萬元。嘉華（0173）系樓盤連沽兩伙，旗下啟德嘉峯匯售出第2B座30樓B室，實用面積766方呎3房戶，成交價2108萬元、實呎2.75萬元；大埔白石角嘉熙則售出第8座8樓D室，實用面積599方呎3房戶，成交價1062.9萬元、實呎1.77萬元。至於前長實高層要員周年茂旗下華業集團屯門嘉和里山路帝灣居錄首宗成交，以1208.5萬元售出大廈1樓C室，實用面積887方呎2房戶，實呎1.36萬元。