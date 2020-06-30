卓爾居首破千萬 實呎逼1.7萬

3房連天台戶 19年升值3倍

美聯區域經理謝志遠表示，卓爾居7座頂層單位，實用面積706方呎，連約500方呎天台，原業主早前以1200萬元放盤，經議價後，新近以1198萬元成交，實呎約16,969元，成交價和呎價同創屋苑新高。原業主2001年5月以303萬元購入，持貨19年，帳面獲利895萬元，物業升值近3倍。資料顯示，對上紀錄為5座高層C室，實用面積713方呎，曾於去年12月以980萬元易手，而是次成交價則將屋苑最高紀錄推高218萬元或22%。

新盤向隅客705萬購天晉IIIB一房戶

同時，繼續有SEA TO SKY的向隅客轉投將軍澳二手市場。中原高級分區營業董事伍錦基表示，天晉IIIB錄本月首宗成交，屋苑1B座中層G室，單位實用面積365方呎，一房間隔，原業主最初開價720萬元，議價後以705萬元成交，實呎19,315元。伍指，新買家為新盤向隅客，見新盤抽籤結果欠理想而未能入市，決定轉投二手屋苑，終承接上址。原業主於2014年11月以約467萬元買入單位，持貨近6年，帳面獲利238萬元，單位升值51%。

另外，「西九四小龍」荔枝角泓景臺、昇悅居、宇晴軒及碧海藍天，本月至今共錄約40宗二手成交，交投量與上月相若。其中，碧海藍天佔8宗。美聯分行營業經理黃永財表示，碧海藍天2座低層H室，實用面積577方呎，3房間隔，以1050萬元易手，實呎18,198元。原業主2010年8月以490萬元購入，持貨近10年，帳面賺560萬元，物業升值1.1倍。