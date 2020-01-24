十大屋苑半年破1500宗 6年最旺 本月逼280宗 嘉湖升近倍至50宗

明報記者 張允亭

踏入本月多個屋苑交投繼續保持高水平。其中，上月受同區新盤開售而被搶去二手客源的嘉湖山莊，本月交投回勇，暫錄約50宗成交，較上月僅26宗，大幅增加逾九成，料全月急升近倍。與此同時，鴨脷洲海怡半島繼上月錄得38宗後，本月亦錄得39宗，為屋苑逾一年以來的按月新高。中原首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島最新一宗成交為15座高層E室，實用面積863方呎，新近以1780萬元沽出，實呎20,626元；原業主1998年5月以722萬元購入，持貨22年，帳賺1058萬元或1.5倍。

海怡本月逼40宗 一年最旺

不過，有部分屋苑交投量則明顯回落。鰂魚涌康怡花園錄約12宗二手成交，平均實呎1.79萬元，呎價按月微升0.5%。雖然量跌，但康怡花園本月就不乏高價成交。屋苑自本月中有3房單位以每實呎逾2.09萬元易手，呎價創屋苑今年新高後，新近再錄得一宗高價成交。市場消息指出，康怡花園J座低層12室，實用面積902方呎，採3房套間隔，以1610萬元沽出，實呎17,849元，成交價為屋苑今年新高。原業主2014年9月1165萬元購入，帳面賺445萬元或38%。

康怡3房1610萬今年新高

至於將軍澳大型屋苑新都城，成交量似乎未受同區新盤開售影響，本月錄得24宗成交，交投量與上月相若。利嘉閣分行經理黃金欽表示，新都城最新一宗成交為2座高層E室，實用面積526方呎，新近以845萬元沽出，實呎16,065元；原業主於1996年340萬元購入，帳賺505萬元或1.5倍。

分析料下半年二手交投更旺

十大屋苑上半年成交量未受疫情影響，資深地產分析員林一鳴認為，以2003年SARS一疫為鑑，大部分業主都不會大幅劈價沽貨，而本港住屋需求依然龐大，惟政府每年住宅平均供應僅約1.3萬伙，供應追不上需求，故市場依然出現搶樓情况。同時，每年有數以萬計居住滿7年的「新香港人」有置業需求，成為支撐和推升樓市的購買力。林預計，下半年十大屋苑二手成交將比上半年更多。