湯文亮：共享空間 業主麻煩大

租客太多 恐損大廈服務質素

老友話我懶只是講中了一部分原因，如果租畀人做共享空間，點解唔自己做？事實上，共享空間是一個美麗名稱，其實即是做包租公，如果租畀人做，點解唔自己做，因為做包租有很多濕碎的事，空置率以及欠租率都相當高，七除八扣之後，租金收入可能不及租畀普通租客，而且，共享空間的租客風險也比較大，不過，又不是太多人明白，所以，有一段時間，共享空間的租賃非常流行，但現在又沉寂下來，有人認為這是受到疫情影響，我亦同意，不過，始終是共享空間租客的業主比一般業主受到的困擾較多，但很少見新聞有報道。

確認人與包租公有一個共通之處，就是令到業主失去功能一段時間，確認人雖然不是業主，但可以以業主身分將物業出售，同樣地，包租公亦不是業主，但可以以業主身分出租，兩者不同之處就是確認人只是在一段時間有業主功能，但不能夠擁有物業，但包租公就不同，除了有業主的法定功能外，亦可以擁有物業，當確認人毁約，業主可以殺訂甚至追收差額，但包租公唔交租。

包租公無交租 業主收樓程序冗長

業主要經過冗長法律程序才可以收樓，但這不是問題重點，而是包租公唔交租，但又向三房客收租，業主即是借艇畀人割禾，一定激到生蝦咁跳，老實說，要收樓亦不是容易的事，共享空間的租客是很精明的，他們有各種方法拖租，甚至反客為主，反告業主並沒有履行責任。

總之，我自己知自己事，唔夠人玩就唔玩，這是我們沒有將物業租給共享空間的租客的主要原因，因為我知道日後會很麻煩。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]