周顯：金融服務界選舉或變天

金融服務界的選民，就是各大券商的負責人，但這些年來，港資券商的經營苦不堪言，執笠的執笠，蝕本的蝕本，主要原因當然是一：政策，二：大環境，三：監管過嚴。

然而，這界別的代議士，主要的工作，不外是聯絡中聯辦，和港府的官員打打交道，在立法會中睡睡覺，也即是說，是和權貴打招呼，除了在選舉期間，好像沒有做過什麼實事。

代業界爭資助 杯水車薪

最大的「功績」，是「成功爭取在第二輪防疫抗疫基金中，向全行逾4.4萬名持牌人士，每人提供2000元的特別資助，及向800家券商，每家發放5萬元的特別補助金。」

一個持牌人士，要求的月薪怎也是5位數字；一家券商，一個月的支出最少也是6位數字。這些補助，顯然是杯水車薪，對他們的幫助，有等於無，相比起這幾年來，因為政策失誤帶來的損失，簡直是九牛一毛，提也不值得提。

問題當然是在中聯辦的身上，這些年來，他們吃得太飽，做得太少，去年6月之後的香港政局，已證明了這機構的顢頇無能，錯做錯判，完全失職。

其實，在金融服務界中，中聯辦的政策只有一條，就是押寶在贏家的身上，和贏家做合作伙伴，至於輸家，不管他有多愛國愛港，只要是輸了，那就毫無價值可言，這是政治現實。

[周顯 投資二三事]