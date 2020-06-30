張兆聰：六福中長期可財息兼收

美股上周五跌逾2％，恒指相對抗跌，主因是騰訊（0700）、港交所（0388）偏強。但恒指昨日上升股份僅隻，全市下跌股份數目也達1100隻，由傳統的舊經濟股如內房、濠賭、券商，到大價科技股、雲計算、芯片、手機設備股都普遍受壓。強勢以醫藥、光伏、電池股為主，麗珠醫藥（1513）、信義光能（0968）、天能動力（0819）創新高。SaaS概念股繼續反彈，微盟（2013）升2.5%，有贊（8083）更創新高升逾5%，但在確認突破高位前，筆者較傾向大上落格局，宜吸勿搶。

SaaS股繼續反彈 宜吸勿搶

康基屬醫療器材股，但產品以低價值耗材為主，類近康德萊（1501）。保薦人指康基2021年及22年盈利會大幅增長，以招股價計算，預測市盈率會由2020年的43倍，降至28倍及21倍。醫療器材主題是人口老化、本土化取代進口，後者其實在過去20年於不同行業出現。只是中國人做生意太進取，往往一個具備長線投資前景的行業，不出2、3年就會出現供過於求，這一點要留意。

退一步說，3年後市盈率21倍，其實都將很多增長因素反映在股價上，對企業還是保薦人來說都非常理想。只是二級市場瘋狂得多，康德萊3年後預測市盈率是55倍，結果康基就是大折讓，掛牌就倍升，說不定尚有水位。只是設局其實似賭博多於投機，高追無妨，但要有股價急回的心理準備。另一要留意的是醫藥、生化、醫療器械股的供應急增，大家都趁市况熾熱急於入市。兩年前平安好醫生（1833）招股反應熱烈，但首日掛牌僅險守招股價，揭開了科網股見頂的調整浪。若往後的醫藥醫療股上市後表現轉弱，便要留神。

六福市盈率有望降至單位數

六福（0590）3月底止純利跌42%至8.66億元，優於預期。以下半年度、2019年10月至今年3月，即既有香港社運事件以及疫情大爆發，每股盈利仍達到0.63元，以這個低谷盈利和現價計算，市盈率也僅13倍左右。考慮租金有很大機會下調，銷售也將回升，加上集團計劃增加特許店舖數目，未來1至2年市盈率有望降至中至高單位數。此外，集團派息慷慨，去年度中期末期各派每股0.5元，派息比率達到70%。隨着業務復蘇，中長期可望財息兼收，昨日也逆市上揚3.5%。

[張兆聰 還看今朝]