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經濟
2020年6月30日星期二
技術取勝
投資策略
人行伙港澳金管局推「跨境理財通」 額度日期等細則未定 余偉文：初期低風險產品為主
港人早年熱中北上買理財產品
工行建行傳年內獲發投行牌
本港5月出口跌7.4% 遜市場預期
駿隆：MPF半年人均蝕3150元
新世界再售兩非核心資產套36億
IPO熱潮升溫 14新股同期混戰 歐康維視超購270倍最熱
康基首日飈99% 海吉亞漲四成
世紀互聯傳港第二上市 黑石有持股
結構產品上市 港交所縮至3天
富臨轉蝕6.375億 去年削逾千員工
耀才純利升6.8% 「派凸」息
東方表行少賺28% 派息比率139％
恒指3日累跌606點 強勢股科網股回落
不敵低油價 美頁岩油巨人倒下 切薩皮克與30關聯公司申破產
約翰遜效法羅斯福 振興英國經濟
737 MAX准飛行測試 波音股價急漲7％
張兆聰：六福中長期可財息兼收
李浩德：海天味業受惠品牌護城河
金曹：歐美新經濟股「出事」 騰訊相對強勢
薛偉傑：「光刻機第一股」擬登科創板 宜保持理性
技術取勝：青啤形成新一輪升浪
劉思明：炒股不炒市空間收窄
周顯：金融服務界選舉或變天
湯文亮：共享空間 業主麻煩大
十大屋苑半年破1500宗 6年最旺 本月逼280宗 嘉湖升近倍至50宗
卓爾居首破千萬 實呎逼1.7萬
仲量聯行：豪宅市場上月重拾動力
KOKO HILLS上載樓書 最快日內開價
SEA TO SKY加推143伙 折實均呎1.73萬
前足總主席梁孔德 4885萬沽跑馬地舖
技術取勝：青啤形成新一輪升浪
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【明報專訊】中燃或下試23元支持（圖）
易鑫需守住1.85元（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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