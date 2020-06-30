薛偉傑：「光刻機第一股」擬登科創板 宜保持理性

國產28nm光刻機傳明年量產

內地媒體近日報道稱，上海微電子（SMEE）有望在2021至2022年交付第一部可以達到28nm製程的國產沉浸式深紫外（DUV）光刻機。甚至有說，該項目為「十三五」規劃的目標之一，設定於今年12月要交給有關方面驗收，即是暗示在驗收後，2021至2022年正式量產交貨應無問題，有望初步解決內地完全倚賴從外國進口先進光刻機的問題。

據悉，上海微電子為內地技術最好及最主要光刻機生產商，擁有超過2400項專利。暫時來說，其深紫外（DUV）光刻機最多只能夠達90nm的晶片製程，這已經是該公司研究17年才造出的最先進光刻機，與荷蘭ASML差距非常大。

雙工作台由華卓精科供應

此外，上海微電子只是負責光刻機整體設計和技術集成，零部件由多家內地企業供應。例如，光源系統由北京科益虹源提供，投影物鏡系統（鏡頭）由北京國望光學提供，曝光光源系統由國科精密提供，雙工作台由北京華卓精科提供，浸沒系統由浙江啟爾機電提供。據悉，光刻機可分成10多個子系統，其中光源系統、投影物鏡系統（鏡頭）、工作台被認為是最核心三個子系統。

光刻機運作過程非常複雜，簡單來說，是利用紫外光和約20塊鏡片折射對焦，將晶片電路的設計圖縮小至四分之一，以投影在塗上光刻膠的矽晶圓上。以往光刻機只有一個工作台，需要先測量，再曝光，ASML為業內率先設計出兩個工作台，實現測量與曝光同時進行。現時看來，上海微電子新款光刻機（至少將會達到28nm製程）也採用雙工作台設計，華卓精科就是其雙工作台的生產商。

業內消息說，上海微電子這部光刻機SSA/800-10W將會在今年底正式「下線」，單次曝光可以直接實現28nm製程，從而一舉超越日本的Nikon和Canon（兩者製程應在30nm至40nm之間），成為繼荷蘭ASML之後，全球第二先進的光刻機生產商。

多次曝光間接達更精密製程

有說這部光刻機經多次曝光下，能夠間接實現11nm製程晶片生產。如果將來改用華卓精科套刻精度更高的工件台，在多重曝光下，將能夠實現7nm製程的晶片生產。所謂多重曝光，大意是指使用原本28nm製程的光刻機，但將14nm設計的晶片的電路分開2次投影，將7nm設計的晶片的電路分開4次來投影。這樣，便可以間接達到更精密的晶片製程。內地某證券行一份100餘頁的光刻機行業分析報告亦有這個說法，特別引人注目。

筆者不敢說這個方法不行，但亦非容易做得到。不然，Nikon和Canon的光刻機早就做了。而上海微電子現時的90nm製程光刻機，也可以透過雙重曝光，達到45nm製程；透過四重曝光，達到22.5nm製程。再者，使用多重曝光的方式，也會令生產時間以倍數的延長，令產量大減，究竟是否合乎成本效益，亦是另一個問題。

當然，若將之視為被技術封鎖之下，無辦法中的辦法，應該沒有人會反對。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]