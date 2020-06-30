金曹：歐美新經濟股「出事」 騰訊相對強勢

周一是第一天低於20天均線，現時技術走勢開始轉弱，如到周三即連續第三天低於20天線，甚至跌穿50天線24,150點收市的話，技術走勢確認進一步轉弱。下方目標先看10天低位支持23,684點。恒指現時只是10.6倍市盈率，預期9月逐漸加入高增長的新經濟股如阿里巴巴（9988）和京東（9618），估計有助恒指逐漸調高估值，11倍PE約25,020點、12倍PE約26,150點。

內銀將除息 導致7月期指低水

7月期指低水超過200點，主因是由於建行（0939）、交行（3328）、中行（3398）及中壽（2628）將在7月2日到7日除息，並非大戶特別看空7月走勢，恒指是否已經見到重要頂部轉勢向下仍未確定，要特別留意7月7日期指高低水是否明顯擴闊，以及23,684點的支持力是否足夠。7月期權部署最活躍CALL和PUT分別是23,600至24,600點這1000點區間，第二活躍CALL 和PUT分別是23,000至25,800點。23,000點PUT已經是第3個月在轉倉時上榜，以目前港匯偏強及港股通北水流入，加上歷史紀錄7月跌幅通常小於1000點，升幅可以多達1200點，1997年以來7月有65%機會上升，估計低於23,000點的支持力應很強。如7月7日期指低水改善甚至出現高水，很有可能反彈，上試活躍CALL 24,600點。

fb增長轉弱兼遇抽廣告

6月22日先有德國支付公司Wirecard因19億歐元存款不翼而飛，宣布破產，Wirecard 2019年的年報披露日期一再推遲，結果醜婦終需見家翁，負責審計的安永會計師事務所稱，Wirecard無法提供財務報表信託帳戶中19億歐元銀行存款餘額的證據。Wirecard確認上述無法核實的19億歐元現金可能根本不存在，正在調查是否有子公司會受影響，股價插水超過九成。另外上周五因facebook預計第三季營收增長僅為7%，為上市以來最差數字。加上星巴克、李維斯、百事等大公司決定削減廣告支出，抗議facebook、Twitter等社交媒體美化暴力和容許歧視帖文發布。

其實由於疫情影響消費信心，科技股的領導FAANG（facebook、Amazon、Apple、Netflix、Google）中以廣告收益為主的facebook和Alphabet（Google母公司）走勢最弱，過去100天facebook只微升1.8%、Google更是跌了8.1%。騰訊（0700）100天前是402.4元，升23.9%，疫情令群眾花更多時間玩網遊，課金收入增加，相對強勢。

[金曹 期權制勝]