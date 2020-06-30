李浩德：海天味業受惠品牌護城河

300多年歷史 內地調味品龍頭

對於香港消費者來說，調味界中最為熟悉的品牌應是李錦記，尤其是蒸魚豉油及蠔油，但其實海天味業在內地才是龍頭。海天味業源於清朝乾隆年間的「佛山古醬園」，擁有300多年歷史，比李錦記更悠久。有調味料界貴州茅台（600519）之稱的海天味業，現時市值逾4000億元人民幣，去年收入接近200億元，醬油銷量相當於幾十億支醬油，比起李錦記去年的蒸魚鼓油銷量要多幾十倍。

海天味業無論在醬油、蠔油或調味品的市場份額上，都與第二名的李錦記有一段距離。海天單單在2017年的蠔油市場上已佔逾四成的份額，比李錦記的25%多；醬油市場則以16%稱霸，第二的李錦記只有5%份額；至於調味品的市場份額相對較接近，但海天仍是處於領先的地位。調味界的入場門檻在於消費者的口味，要研發出合適的傳統口味，需要長時間及大量投入資源，同時銷售端亦非常看重品牌效應，要在超市內擁有自己品牌的專屬調味料貨架並非容易的事情。

每兩至三年可加價一次

調味料行業隨着消費者的習慣改變，近年出現複合調味料的市場，年輕一輩或喜歡速食文化及方便的調味醬，因此可見頤海國際（1579）的火鍋配料崛起，但筆者相信海天的產品多樣化及品牌效應，仍能支持它龍頭的地位。海天現時業務覆蓋全國，市場滲透率超過七成，醬油業務收入佔六成，毛利率也是最高的五成，盈利能力比同行高，龍頭的地位讓海天味業能夠每兩至三年便加價。龐大的生產及銷售規模讓海天味業在消費升級這長期軌道上，仍可繼續有效率地研發新產品並擴張銷售渠道，筆者認為海天的品牌護城河是短期內不可改變的優勢，因此看好海天味業在疫情下繼續跑出。

（C基金持海天味業及貴州茅台長/短倉。以上純個人意見，不構成投資建議）

C基金基金經理

[李浩德 深C熟慮]