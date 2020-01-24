737 MAX准飛行測試 波音股價急漲7％

737MAX在兩次奪命墜機事故後已停飛超過15個月。FAA過去數周也在審視波音提交的系統安全評估，現獲准其進行測試，反映當局對波音設計的多種復修方案感到滿意。不過FAA稱，目前尚未完成合規性評估，亦未決定是否讓MAX復飛。本周的測試是FAA對飛機認證之前的最後階段之一。消息稱，倘若一切順利，未來數月將要完成新的飛機師訓練程序、發布軟件及硬件修改的規範等。

瑞德西韋定價：5日藥1.8萬元

此外，美國生物製藥公司吉利德科學（Gilead Sciences）昨首次公布新冠肺炎藥物瑞德西韋（Remdesivir）的定價。在美國等發達國家，每個標準療程（合共6瓶，相當於5日藥物的分量）價格將為2340美元（約1.8萬港元）。

吉利德科學行政總裁Daniel O'Day稱，公布定價是為了統一在發達地區的售價。在發展中國家，吉利德科學與仿製藥商商討提供替代方案，以降低治療成本。吉利德昨早段股價升逾2%，其後升幅收窄。

（綜合報道）

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