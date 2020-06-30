約翰遜效法羅斯福 振興英國經濟

推95億元學校建設計劃

約翰遜稱，緊縮開支將會是個錯誤，由於英國是非常有活力、有生產力的經濟體，投資將會獲得回報。他形容，疫情「絕對是國家的噩夢」，但政府在這一刻有機會改變，並做得更好，準備為基建、交通、寬頻網絡等大舉投資。他又承諾為企業提供平台，鼓勵企業進行資本投資和技術培訓。

IMF預測英今年GDP收縮一成

根據國際貨幣基金組織（IMF）的最新預測，英國今年GDP將收縮10.2％。英國債務管理局（DMO）昨公布，計劃在4至8月（2020至21財年首5個月）發行破紀錄的2750億鎊（約2.6萬億港元）國債，以應對疫情帶來的巨大支出，規模較上一財年全年國債發行量增加1倍以上。英國政府此前已宣布估計規模達1330億鎊（約1.27萬億港元）的緊急支出和減稅措施。

（綜合報道）

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