約翰遜效法羅斯福 振興英國經濟

【明報專訊】英國首相約翰遜昨日公布一項價值10億鎊（約95億港元）的學校建設計劃，並準備在周二進一步公布被稱為「高速計劃」（Project Speed）的經濟復蘇大計，投資於大型公共建設項目，承諾以「羅斯福方式」擴大財政支出，助英國經濟從疫情恢復。美國前總統羅斯福（Franklin D. Roosevelt）以實施「新政」而聞名，在1930年代大蕭條期間推出一系列公共工程，助美國經濟從危機中恢復。
推95億元學校建設計劃
約翰遜稱，緊縮開支將會是個錯誤，由於英國是非常有活力、有生產力的經濟體，投資將會獲得回報。他形容，疫情「絕對是國家的噩夢」，但政府在這一刻有機會改變，並做得更好，準備為基建、交通、寬頻網絡等大舉投資。他又承諾為企業提供平台，鼓勵企業進行資本投資和技術培訓。
IMF預測英今年GDP收縮一成
根據國際貨幣基金組織（IMF）的最新預測，英國今年GDP將收縮10.2％。英國債務管理局（DMO）昨公布，計劃在4至8月（2020至21財年首5個月）發行破紀錄的2750億鎊（約2.6萬億港元）國債，以應對疫情帶來的巨大支出，規模較上一財年全年國債發行量增加1倍以上。英國政府此前已宣布估計規模達1330億鎊（約1.27萬億港元）的緊急支出和減稅措施。