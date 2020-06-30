不敵低油價 美頁岩油巨人倒下 切薩皮克與30關聯公司申破產

截至上周五，CHK市值跌至1.16億美元，較2008年高峰時期的350億美元蒸發超過99％。截至5月底，美國已有18家石油探鑽或開採企業申請破產保護，業界料破產申請將陸續有來。

市值較兩年前高峰蒸發逾99％

道指上周五因美國疫情惡化而大跌逾700點後，昨早段反彈400點。美國5月待完成房屋銷售錄得破紀錄的44.3%按月升幅，反映樓市回暖，推動美股早段向上。受惠於經濟活動重啟的航空股及零售股早段回升。facebook被星巴克、可口可樂等大型企業暫停落廣告，股價早段跌逾2%，其後跌幅收窄。

道指早段反彈400點

CHK行政總裁勞勒（Doug Lawler）稱，正重新調整CHK的資本結構和業務，以解決長期的財政脆弱問題。CHK創立於1989年，推動以水力壓裂技術釋出岩層下的油氣資源，助美國石化燃料產量激增。在2008年底，該公司擁有約6萬平方公里土地的鑽探權，面積大概相當於54個香港，成了當時美國第二大天然氣生產商，僅次於埃克森美孚。不過相對於天然氣開採，其石油業務發展比同行慢，且由於透過高槓桿支持擴張，令公司債台高築，以致近年需連番變賣資產減債。

德勤：油價35美元 1/3頁岩企資不抵債

CHK首季虧損逾80億美元，主要源於得州和懷俄明州等地的資產減值。早前美國頁岩油商Whiting Petroleum及美國石油探鑽公司Diamond Offshore Drilling已申請破產保護。分析師表示，若油氣價格保持在當前水平，未來兩年申請破產的頁岩油企可能超過200家。

大量油企近年財務表現欠佳，令融資變得困難。根據Dealogic的數據，美國油氣生產商去年通過債務及股權融資，籌得約230億美元，不到2016年集資額的一半。由於外部投資減少，未來數月可能有數十家規模較小的頁岩油企面臨破產。今年迄今，美國天然氣及油價下跌三成以上。紐約期油價格昨在每桶39美元左右。諮詢公司德勤（Deloitte）稱，若油價在每桶35美元水平，約30%的美國上市頁岩油企將資不抵債。

聯儲局披露，截至6月中購入了86家企業約值4.28億美元的債券，覆蓋多家油企，包括埃克森美孚、巴郡能源（Berkshire Hathaway Energy）等。聯儲局的其他主要買債對象，還包括沃爾瑪、可口可樂、麥當勞、波音、美國主要電訊商AT&T等。此外，聯儲局已購入的企業債ETF總值68億美元。

（綜合報道）

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