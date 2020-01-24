恒指3日累跌606點 強勢股科網股回落

明報記者 陳偉燊

投資者觀望外圍如美國疫情第二波爆發的影響，以及人大常委討論及通過港區國安法的進展的同時，部署期指在較低位轉倉，觸發大市在開高77點後便反覆回落，更一度觸及50天線（見圖）。

強勢股被質低 中芯挫7%

近期一眾強勢股，更成為主要被質低的焦點對象。當中中芯國際股價下跌6.99%，美團跌1.72%，阿里巴巴（9988）亦跌2.42%，大市只能靠騰訊控股（0700）微升0.21%力撐。其他重磅恒指成分股如匯控（0005）及友邦（1299）等亦分別下跌1.77%及2.29%，表現乏善足陳。在一眾大藍籌中，以太古（0019）跌幅最大，股價全日跌4.66%，市值下跌至370.23億元，成為市值最細的藍籌股。

隨外圍做好 夜期低水幅度收窄

期指市場方面，隨着6月份合約結算，7月份合約在日間交易時段曾經插穿24,000點，低見23,915點，並以24,060點報收，較現貨市場低水241點，暫時守穩24,000點大關。進入夜期時段，隨着歐美市場做好，低水幅度在昨晚10時後進一步收窄至151點，見24,150點。

至於7月份的期權方面，最低在22,600點的認購及16,000點的認沽，均分別錄得成交，未平倉合約亦持續增加，反映投資者正在為後市進一步調低，先行提早設下倉位作出相應對冲。

分析：港股或再試21390點低位

第一上海首席策略師葉尚志認為，港股在過去的3個月做好，現水平已經處於偏高水平，同時又未見新冠肺炎疫情問題獲得解決，加上中芯國際等強勢股表現回軟，投資者在期指結算完成對冲運作後，便轉移往較低的指數水平買賣，並且會對利淡消息變得敏感。

葉尚志預期，港股短期將在23,600至24,000點上落，並且在美國總統大選前，不排除第二次探底，再試21,390點低位。