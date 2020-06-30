耀才純利升6.8% 「派凸」息

【明報專訊】耀才證券（1428）昨公布全年業績，截至今年3月止，純利錄4.71億元，按年升6.8%，每股基本盈利則按年升6.81%至27.75仙；擬派末期息每股28仙，去年同期派每股7.8仙，即「派凸」每股盈利，當中仍未計早在今年1月已宣派的「上市十週年」特別息每股80仙。公司解釋，此舉為幫助股東解「燃眉之急」。
「保就業」計劃獲政府715萬補助
按耀才主席葉茂林持有約11.66億股計算，收末期息連特別股息合期約12.6億元。
耀才亦是政府昨日所公布「保就業」第二批獲批名單中受惠僱主之一，耀才證券獲得補助達715萬元，承諾受薪僱員為254人；另一相關公司耀才財經網上直播則獲24.3萬資助，承諾受薪僱員為8人。根據其業績公告，集團截至今年3月底時共有263名員工，全年員工成本約為1.13億元。耀才證券表示，鑑於各國受突如其來的新冠肺炎疫情肆虐，全球經濟陷於前所未見困境，並估計復元無期，同時續指現時情况相比2003年SARS及2008年金融海嘯更見嚴重。公司有見及此，在沒有影響現金流、財政及持續營運下，檢討派息政策，決定增加本年度派息，以助股東解「燃眉之急」。截至今年3月底止，耀才新開立戶口數達5.46萬個，使整體客戶戶口總數增至33.78萬個，按年增19.3%；不過，期內管理客戶資產值則按年倒退9.1%，錄419億元。