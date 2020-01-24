富臨轉蝕6.375億 去年削逾千員工

富臨期內在港開設8間「富臨概念」系列餐館，至今年3月底在港有71間餐館，按年淨減少2間分店，分別為22間「富臨」系列品牌、8間「陶源」系列品牌及41間「富臨概念」系列餐館，「富臨」、「陶源」分別淨減少7間、3間，「富臨概念」就大增8間分店，內地亦設4間餐館，按年不變。各個餐館中，以「富臨」、「陶源」系列全年收入跌幅最多，分別跌34.7%及33%，至11.43億及2.34億元。

擬增加「富臨概念」店比例

集團表示，經濟衰退令餐飲業的經營環境短期依然困難，面對市場反覆波動，仍對行業前景有信心。集團會提升「富臨概念」的比例，積極尋找行業併購機會，物色不同餐飲品牌，尤其是亞洲區品牌的併購對象，亦會在內地增加分店數目。截至今年3月底，集團共有2219名員工，較去年同期3290名員工大減1071人或32.5%。集團表示，相信聘請、鼓勵及挽留合資格僱員對餐館營運成功十分重要。集團期內獲政府首輪飲食業補貼424萬元，已就申請第二輪抗疫基金。