世紀互聯傳港第二上市 黑石有持股

微軟雲服務中國合作伙伴

世紀互聯在2011年到美國納斯達克上市，籌資約2.24億美元（約17.5億港元），至今股價上漲約64%，市值達到約27億美元（約210億港元），世紀互聯是微軟雲服務的在中國的合作伙伴，今月公司獲得黑石集團約1.5億美元（約11.7億港元）投資，黑石集團成為公司最大機構股東之一。早前有外電指出，世紀互聯競爭對手萬國數據也在考慮在香港發行股份，而萬國數據最近宣布，其現有投資者高瓴資本和新科電信媒體（ST Telemedia）已同意通過認購新股再投資5.05億美元（約39.4億港元）。

對手萬國數據同考慮港上市

世紀互聯今年首季收入按年增長25.1％，達到10.9億元（人民幣．下同），集團指出，內地對數據中心的需求不斷增長，加上疫情大流行下，零售客戶需求增加，但期內仍錄得淨虧損1.39億元，去年同期淨利潤為560萬元。公司預計，今年首季收入將在11.40億至11.6億元；調整後的EBITDA預計2.9億至3.1億元。