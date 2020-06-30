康基首日飈99% 海吉亞漲四成

【明報專訊】昨日兩隻熱炒醫療股掛牌，其中今年「凍資王」及「入飛王」康基醫療（9997）不負眾望，錄得近1倍升幅。該股昨日高開87%，已超越暗盤表現。午後升幅擴大，最終收報27.6元，全日較招股價勁升98.9%。每手500股帳賺6860元。以1.88厘息計，計入7日孖展息，認購「頂頭槌飛」的孖展大戶首日可賺29萬元。
康基頭槌飛獲利29萬
醫藥股瘋炒亦為各大基金帶來豐厚回報。雖然基石投資者仍受限於禁售期，但以帳面回報而言，依然十分豐厚。以康基基石投資者之一的貝萊德為例，其認購約1954萬股，首日帳面獲利達2.68億元。認購康基股份最多的基石投資者富達投資，首日則帳面獲利3.45億元。
同日掛牌的海吉亞醫療（6078）昨日最高則曾見27.7元，較招股價飈近五成。惟其後股價回落，收市報26元，全日升40.5%，亦好於上周五暗盤表現。每手200股，每手帳面賺1500元。認購「頂頭槌飛」的大戶每人獲派99手海吉亞，計入1.88厘孖展息，首日可賺11.2萬元。
近期醫療新股「一手難求」，回顧康基早前認購熱况，公開發售錄得超購988倍，認購人數多達41.34萬。最終一手中籤率僅9%，須以63萬元的認購金額抽90手才可穩中一手。昨日起招的歐康維視生物（1477），首日便已超購近300倍，大有接力康基的勢頭。