康基首日飈99% 海吉亞漲四成

康基頭槌飛獲利29萬

醫藥股瘋炒亦為各大基金帶來豐厚回報。雖然基石投資者仍受限於禁售期，但以帳面回報而言，依然十分豐厚。以康基基石投資者之一的貝萊德為例，其認購約1954萬股，首日帳面獲利達2.68億元。認購康基股份最多的基石投資者富達投資，首日則帳面獲利3.45億元。

同日掛牌的海吉亞醫療（6078）昨日最高則曾見27.7元，較招股價飈近五成。惟其後股價回落，收市報26元，全日升40.5%，亦好於上周五暗盤表現。每手200股，每手帳面賺1500元。認購「頂頭槌飛」的大戶每人獲派99手海吉亞，計入1.88厘孖展息，首日可賺11.2萬元。

近期醫療新股「一手難求」，回顧康基早前認購熱况，公開發售錄得超購988倍，認購人數多達41.34萬。最終一手中籤率僅9%，須以63萬元的認購金額抽90手才可穩中一手。昨日起招的歐康維視生物（1477），首日便已超購近300倍，大有接力康基的勢頭。