IPO熱潮升溫 14新股同期混戰 歐康維視超購270倍最熱

明報記者 馬迪帆

歐康維視入場費為7403.86元，基石投資者多達14名，合共認購金額涉及1億美元（約為7.8億港元）。部分基投包括富達、淡馬錫、清池資本、貝萊德基金等大型基金。公司本身亦是由內地私募通和毓承（6 Dimensions）創立，該基金此前曾投資基石藥業（2616）及華領醫藥（2552）。現時公司旗下產品共有16種藥物，針對病症涵蓋近視、青光眼、乾眼症等。核心產品YUTIQ則計劃於2022年上半年提交新藥申請。

電子煙股思摩爾 入場費12525元

電子煙股思摩爾國際昨日公布，定價每股9.6元至12.4元，每手入場費12524.96元，為同期新股中入場費最貴，最多集資71.18億元。

該公司此次引入10名基石投資者，其中認購規模最大為中國華能旗下華能信託，上市後將持0.97%股權。同為周一起招，較受關注的還有正榮地產（6958）分拆旗下物管股正榮服務（9668），定價每股3.6至4.7元，入場費4747.36元。

渤海銀行規模最大 集資最多143億

今日開始招股的新股中，規模最大為渤海銀行（9668），招股價每股H股介乎4.75元至4.98元，入場費2515.09元，擬發售約28.8億股，最多集資143.4億元。此次上市引入9名基投，以民企居多，包括東陽光藥（1558）、香港華麗、榮盛地產、新奧集團等。

騰訊為祖龍娛樂股東 持股17%

本周新股中唯一遊戲股祖龍娛樂（9990）今日開招，騰訊（0700）間接持有其17.51%股權。該股發售價介乎9.8元至11.6元，入場費11,716.89元，最多集資約21.7億元。

據了解，公司引入5名基投，包括有新加坡主權基金GIC、內地短視頻平台快手、紫龍遊戲、日本電子遊戲公司「SNK」及台灣遊戲公司「智冠科技」。

祖龍娛樂首席執行官李青昨日表示，未來會與騰訊保持緊密合作，計劃於今明兩年內在內地推出3款新遊戲。