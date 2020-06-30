新世界再售兩非核心資產套36億

信德中心45%權益售予信德

是次新世界出售上環信德中心內若干物業之公司的45%權益，有關物業涉及商場可出租面積214,486方呎、寫字樓總面積13,827方呎及85個車位，買方為信德集團（0242）。至於跑馬地EIGHT KWAI FONG，其可銷售面積約49,000方呎，涉及139個服務式住宅單位，該項目於2015年落成。 兩項物業的出售作價，分別約23.6億及12.1億元。

新世界表示，其策略將集中發展長遠核心業務，並透過出售非核心資產及業務，釋放價值及提升效益，提供更充裕的現金流，讓集團在香港及大灣區繼續物色具潛力的發展項目。此前，新世界以總代價30億元，向港鐵（0066）出售德福廣場二期及Popcorn 2的權益。另外亦有傳該集團擬將市值30億元的觀塘KOHO放售。

新世界：集中發展長遠核心業務

另一方面，信德自2012年10月及2018年9月，分別以7.7億元及4.44億元，購入信德中心402號舖位、信德中心平台多層、停車場及西座38樓全層物業部分權益之後，昨日出手向新世界購入物業，進一步整合其在信德中心的業權。三次行動，共出資35.74億元。