工行建行傳年內獲發投行牌

分段開放 承銷交易所買賣債券開始

消息人士透露，過去商業銀行法例禁止銀行多元化發展股票期貨業務，有關當局也在考慮修改相關法例，但即使修例後，也只有大型銀行才會被認可有能力管理證券業務帶來的風險，稱將分階段開放，銀行會由承銷交易所買賣債券開始。

憂競爭加劇 券商股昨普遍挫

報道又表示，這將加劇對高盛和摩根士丹利等全球公司的競爭，但同時這些外資一直在中國擴張業務，隨着其可全面取得中國公司控股權，估計亦將對當地券商構成威脅。券商股昨普遍下挫，其中光大證券（6178）跌4.9%；中信証券（6030）跌4.7%；海通證券（6837）及中國銀河（6881）同跌4.4%。

內媒《財新》於周六報道，中證監或會向工行和建行發出經紀牌照，中證監周日在網上回應稱，目前沒有更多的信息需要向市場通報，認為發展高質量投資銀行是貫徹落實國務院關於資本市場發展決策部署的需要，也是推進和擴大直接融資的重要手段，關於如何推進，有多種路徑選擇，現尚在討論中，又指不管通過何種方式，都不會對現有行業格局形成大的衝擊。工行和建行沒有回應彭博社提問。