港人早年熱中北上買理財產品

當年，在羅湖口岸附近有銀行開設「港澳居民服務專區」，派員專職辦理港人的開戶及理財需求。除了購買理財產品，港人亦可利用內地銀行戶口去匯款或提款消費之用。

理財產品「爆煲」人幣貶值 風氣漸冷卻

不過，2014年至2015年之間，內地一度接連發生由銀行代售的信託類理財產品「爆煲」，監管機構開始收緊理財產品的銷售，包括要事前為投資者測試風險，內地理財產品也在加強規範之下逐漸告別高回報時代，加上2015年人民幣大貶4.5%，也告別了長期單邊升值的階段，自此之後港人北上購買理財產品的風氣漸漸冷卻下來。

事實上，根據外管局規定，境外個人要購買境內銀行理財產品，須在境內工作或居住滿1年。過去港人之所以輕易可內地開戶，只是銀行未有嚴格執行規定，但近年來當局嚴格查辦銀行開戶，港人難再像早年隨便填寫內地虛假住址便能蒙混過關，這情况也進一步降低港人北上購買理財產品的熱情。