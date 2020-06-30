人行伙港澳金管局推「跨境理財通」 額度日期等細則未定 余偉文：初期低風險產品為主

明報記者 歐陽偉昉

公告指出，跨境資金流動將設定總額度和單一投資者額度，惟未有披露實際金額。當內地基礎設施機構完成相關規則和系統建設後，將正式啟動理財通試點業務。余偉文表示，未來數月將會與兩地監管機構商討執行細節，會在理財通運作暢順，投資者權益得到適當保障後，才進一步改善和提升機制的設計。

資金匯劃用人幣跨境結算 離岸市場兌換

根據金管局公布，理財通資金將通過綁定帳戶，以封閉管道往返兩地，使用範圍只限於購買合資格投資產品，資金匯劃使用人民幣跨境結算，兌換將在離岸市場完成。監管機制方面，按屬地原則規管違法違規行為。

早在2015年，中港已有基金互認安排，合資格的內地和香港基金經對方的證監機構審批後，便可以跨境向零售客戶銷售基金，不過計劃推出以來的反應不算活躍，截至今年4月底，香港基金北上累計淨銷售只有175.55億元（人民幣‧下同）。

基金公會：基金互認模式限制多 冀汲取經驗

投資基金公會行政總裁黃王慈明表示，業界反映目前基金互認模式限制過多，例如審批時間可長達兩三年，不確定因素甚多，在對方市場的銷售佔基金總資產的比例不得高於50%，因此北上基金不多，願意參與銷售的內地銀行有限，未能帶起產品發展，因此業界期望理財通可以汲取基金互認經驗，希望基金經證監會認可後，便可在理財通銷售。

恒生銀行：港人或對收息理財產品興趣較大

至於內地互認基金南下的銷售更少，截至今年4月底，銷售累計只有3.27億元。恒生銀行投資顧問服務主管梁君馡認為，目前香港投資者可經滬深股通和ETF投資A股，本地亦已有投資內地的基金，認為對內地投資股債基金的興趣不大。她認為在北向理財通下，港人對內地收息的理財產品會有較大興趣，例如掛鈎投資產品，在低息環境下賺取較高的利率。

不過，御峰理財創辦人陳茂峰認為，不論是南向和北向理財通，對產品銷售的幫助都不會太大。內地銀行推出的高息理財產品在本地已相當受歡迎，產品未必來港銷售，而香港人對小型城商行認識不深，也未必有信心購買其產品。另一方面，內地投資者現時也可以利用基金掛鈎票據，得到等於香港基金相同的回報。