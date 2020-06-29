社交距離放寬 零售房託看俏

明報記者 王俊騏

美國或取消本港特殊貿易地位，使外界擔心本港國際金融中心地位不保，導致資金外流，樓市可能受衝擊。翁淑敏分析，香港與美國的特殊貿易制度，已不如過去重要，本港大部分商品出口都是來自轉口，本地生產佔很小部分，去年本地出口也只有7.7%運往美國。而且，過去10年特別是金融危機後，西方金融機構已減少在港部署，中資企業則持續來港設辦公室，並擴大在港業務規模。這種趨勢未有為本港樓市帶來負面影響，實際上更可能是有利。只是若本港司法獨立及商業法出現重大轉變，會影響本港金融服務行業，會密切留意這方面對長期資金流的影響。

翁淑敏估計，今年到明年初市場仍然會見震盪，市場注視新冠肺炎發展及中美間角力，但這同時為基金經理，及作2至3年投資的人士提供機會。她估計疫情最少持續一年才會消失，市場仍在評估疫情帶來的衝擊，短線仍具走弱風險，但相信股市已經見底。目前個別房託及地產股估值現折讓，能提供足夠避險功能，面對疫情、租金減免及社交距離延長等衝擊。她正利用估值錯配策略，尋找高質素但被拋售的股票。

資金轉往高息股 房託受惠

全球步入接近零息時代，債劵利率長期低企，求息比以往更困難，吸引部分資金轉往高息股，房託是其中一個目的地。她亦相信，隨本港房託估值處於20年低位，收益率處於吸引水平，當市場波幅減弱及市况趨向正常，估計吸引高需求的追息一族流入，如同年初市場大跌後的情况。在全球寬鬆貨幣政策，利率維持低水平下情况會更加明顯。

疫情爆發後，本地房託股跟隨本地地產股下插，龍頭股領展（823）5月時更曾破底。她表示旗下基金一直有購買本港大型零售房託，現續看好大型、流動性好及管理佳的房託，其主要收入要源自本土消費，以及較少受奢侈品銷售及旅遊業左右。這類房託旗下物業有超市，美食廣場及地方商場，正受惠於本港社交距離限制減少。而從估值角度出發亦見吸引，港股預測平均收益率4.5厘，個別房託股平均市帳率僅0.7倍，故近期基金亦有重新加倉擁有中港零售業務的房託。

電商佔本港零售銷售僅3%

本地零售市道受疫情進一步重創，結業潮看來尚未完結，令投資者對地產股更抱懷疑態度。「投資者對地產股持謹慎態度可理解，但商場始終為亞洲社會重要一環。與西方國家相比，由於居住空間較窄特別是香港，地區商場提供更多餐飲及服務選擇，仍是重要的商品及服務供應地方。」她續解釋，本港地方商場與西方不同，未受線上購物重創，主要於源自高這些商場專注於提供食品及基本服務等。電商佔本港零售銷售僅3%，縱使正在增長中，但與其他地區比，本港地方商場與公共交通、住宅及辦公室非常近，明顯較方便。

近期房託股股價表現縱使仍落後大市，但表現已有改善迹象。領展5月底公布業績遜預期後，導致股價連翻破底後已見反彈，近一個月錄得逾5%升幅。同樣有不少地區商場的置富（778）比起3月時低位6.2元，已反彈超過1成。

[退休綢繆]