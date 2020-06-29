麗港城成交穩 實呎守1.4萬

明報記者 歐陽慧恩

利嘉閣首席董事萬達人指，麗港城放盤量向來平穩，近兩個月均維持約160個，而屋苑最新成交個案為33座低層B室，實用522方呎，屬2房間隔，以790萬元成交，實呎15134元，屬市價水平。原業主2004年159萬元入市，帳面大賺631萬元或近4倍。

豪宅市場方面，則不乏名人入市個案，土地註冊處顯示，內地娛樂集團華誼兄弟創辦人及董事長王忠軍持有的中半山富匯豪庭2座高層A、B室相連戶，實用共3738方呎，上月底以合共2.15億元售出，實呎57517元，兩伙登記買家分別為LEUNG HUNG TAK BRIAN及LAU YAU FUN SOPHIE，與前港區全國人大代表梁劉柔芬及其夫梁孔德英文姓名相同，料為同一組人士，並以「首置」身分入市。王忠軍2010年1.32億元購入上址，帳面獲利8300萬元或63%。

梁劉柔芬逾2億首置購富匯相連戶

另一豪宅屋苑淺水灣冠園亦錄成交，土地註冊處資料顯示，屋苑中層D單位，實用1780方呎，上月以5000萬元售出，實呎28090元，比同類單位去年5月售價5398萬元平7%，原業主2004年以1680萬元購入，帳面獲利3320萬元或近兩倍。上址為1985年亞洲小姐季軍、前藝人葉玉卿舊居，曾於1993年透過公司名義以760萬元購入。

葉玉卿冠園舊居5000萬易手

另外，市場消息指，首個「置安心」屋苑青衣綠悠雅苑，3座高層G室，實用535方呎，原業主上月叫價698萬元、於未補地價市場放盤，經議價後，新近以693萬元獲白居二買家承接，實呎12953元，呎價創屋苑未補價新高，原業主2013年以約359.7萬元購入，帳面獲利333.3萬元或約93%。元朗錦田PARK YOHO Venezia則錄蝕讓個案，市場消息指，屋苑6A座連天台戶，實用1401方呎，屬4房雙套連儲物室間隔，連286方呎平台、並設有內置樓梯連接1071方呎天台，新近以約1888萬元沽出，實呎約13476元。原業主2016年2130.66萬元購入，帳面蝕242.66萬元或11%。若連同入市稅項、發展商給予的1%回贈及80%印花稅回贈等，料實蝕275萬元。

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