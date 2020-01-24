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OMA by the Sea 大開放式闊落舒適

【明報專訊】開放式單位面積細，銀碼亦較低，近年吸引不少上車客選購，但面積卻愈來愈細，不過由永泰（0369）發展、近日推售的屯門青山公路OMA by the Sea，開放式戶型實用面積超過300方呎，面積之大遠超市區「納米」戶型新盤不足200方呎的開放式戶，足可讓住戶自行劃分成1房單位，增加間隔靈活性。

明報記者 歐陽慧恩

攝影 劉焌陶

OMA by the Sea作為放寬限聚令後首個開售的全新樓盤，項目銷售情况理想，5月開售至今累積售出約320伙，佔項目單位總數517伙逾六成。項目位於青山公路屯門大欖段166號 ，由兩座分層住宅大廈組成，共提供517伙，當中標準單位佔508伙，另9伙為特色戶，所有單位實用面積介乎297至1614方呎。

部分3房戶設化妝室

早前發展商開放交樓標準示範單位，其中以1座12樓B7室為藍本的開放式戶，實用面積351方呎，L形開則，令單位可以容易區分起居和作息範圍，加上備有多個對流窗，可保持室內空氣流通。單位採開放式廚房設計，配有西門子家電，洗手間面積不算太「袖珍」，有別於部分新盤細單位的侷促感。項目共提供146個開放式單位，佔總數28%。

此外，發展商亦設2房及3房示範單位，均參照1座12樓的單位為藍本。屬於2房戶的B3室，實用面積471方呎，廚房同屬開放式設計，客飯廳面積約160方呎，由於項目靠近公路，位於低層至15樓向馬路單位的露台特設隔音趟門。單位主人房設有新盤市場上少見的多用途空間，可讓住戶按需要改成衣帽間或育嬰房，是單位的一大特色。

至於B2室的3房戶，面積619方呎，設有傳統梗廚，大廳面積逾200方呎，亦附設露台。單位特別之處在於除位於客廳的浴室外，亦另設化妝室，備有鏡櫃、洗手盆和廁所等設備，可以減少家人在繁忙時間爭廁所的問題。

1房戶297呎起 較開放式更細

值得一提的是，項目有多種戶型，其中1房戶面積最細297方呎，比開放式單位更細，同時亦有較大的1房戶面積達463方呎，差距甚大。至於部分2房及3房戶型，則設有套房及工人房，面積亦比市場上一般2房及3房戶型大，買家入市時，可多考慮個人需要選擇。

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