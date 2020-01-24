新盤向隅客920萬購首都3房 略高於市價

中原高級分區營業董事伍錦基表示，日出康城1期首都1座高層右翼B室，實用面積680方呎3房戶，原業主新近減價30萬元或3%後，以920萬元售出、實呎13,529元，相關成交價比同類市價略高近1%；原業主2013年初以554萬元購入單位，持貨7年，帳面賺366萬元或66%。

荃景兩房近745萬沽 同類新高

美聯高級分區營業經理鍾家豪稱，荃景花園9座低層H室，實用面積551方呎3房間隔，新近以744.8萬元售出、實呎13,517元，創屋苑同類新高；原業主2017年以630萬元購入，剛過SSD額印期，帳面賺114.8萬元或18%。

不過，市場亦錄大幅減價成交，利嘉閣分行經理何詠詩指出，西營盤縉城峰2座中層E室，實用459方呎2房間隔，原業主本月叫價1300萬元，近日累減220萬元或約17%，以1080萬元沽出、實呎23,529元，但仍屬市價；原業主2010年初以832.2萬元購入，持貨10年帳面獲利247.8萬元或30%。

新盤搶購買力 十大屋苑成交跌

焦點新盤推售，二手客源被分薄，中原統計，十大屋苑過去兩日錄約15宗成交，按周跌16.7%，其中天水圍嘉湖山莊錄5宗成交佔最多。另美聯統計，十大藍籌屋苑過去兩日錄約16宗成交，按周減15.8%。