陽光房產留最多20億掃工商物業

葉美鈴：目標在上環灣仔旺角插旗

近月商舖及寫字樓等物業租金、售價均見回落，陽光房地產投資及投資者關係總監葉美鈴接受本報訪問時表示，公司認為本港寫字樓物業，中長期將平穩向好，而現時息口低企，較多業主願意放售所持物業，而價格亦比以前低，加上公司資金充裕，借貸率低，有意趁機入市。至於收購之目標，除商廈及舖位外，亦有機會是工廈或全幢服務式住宅，地區則是會公司較為熟悉之區份，例如上環、灣仔、旺角等，預計以超過5億元至20多億元入市。

另早前已獲大新銀行租用的灣仔皇后大道東陽光中心，未來將改名為大新金融中心，並作為大新銀行總部。

5000萬翻新文咸東街項目3萬呎樓面

此外，該公司去年斥資5000萬元，把旗下上環文咸東街50號項目，翻新成STRAND 50（原名寶恒商業中心），葉美鈴表示，整幢物業樓高28層，每層約4000至5000方呎，總樓面約12萬方呎，為公司旗下第四大物業，樓齡約22年，今次翻新主要集中在地下至7樓、合共約3.3萬方呎樓面及升降機部分。

經翻新後，物業之平均呎租，由翻新前約31元，提升至目前約35、36元，升幅超過一成。至今年3月底，項目全幢出租率約91.7%。她又稱，完成翻新後，低層部分新增共享工作空間（co-working）營運商the Desk、24小時健身中心24/7 fitness等租戶。

the Desk發言人表示，今次承租STRAND 50 共6層樓面約2.4萬方呎，提供約100個房間，由2人房到9人房，目前出租率約30%至40%，人均月租約4000餘元（價錢已包WiFi、水、電費等）。

明報記者