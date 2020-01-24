KOKO HILLS傳獲批預售 或成下季頭炮

上述KOKO HILLS為藍田茜發道項目第一期，提供413伙，涵蓋1房至4房間隔，實用約345至1300方呎，其中2至3房為主打，約佔項目八成，1房戶在區內亦十分罕有。

SEA TO SKY擬安排內地客視像揀樓

長實SEA TO SKY方面，集團執行董事趙國雄表示，SEA TO SKY上周六晚已原價加推238伙，包括80伙兩房、148伙三房及10伙四房戶，以定價計市值約33.7億元，維持最高20%（2房戶）至22%（3、4房戶）直減折扣，整批折實平均16,599元。趙續稱，因應市場需求，集團正研究視像銷售安排，稍後或安排內地客視像揀樓。

山水盈兩日售13伙 最高1419萬

多個一手餘貨盤周末均錄成交，近日已獲批入伙紙的路勁（1098）元朗錦田山水盈，過去兩日共售13伙，折實售價505萬至1419萬元；項目去年底推出至今累售135伙、套現逾15億元。

另新世界（0017）清水灣傲瀧再沽一伙花園複式戶，為E座G5室，實用面積2324方呎、屬4房間隔另連花園，成交價5622.8萬元、實呎2.41萬元；傲瀧2017年中開售至今累沽661伙，連同車位，共套現200億元。

佳明（1271）青衣明翹匯，過去兩天亦售出4伙兩房戶，平均實呎1.7萬餘元，項目兩房單位餘8伙待售，大部分享藍巴勒海峽海景，短期擬加價。