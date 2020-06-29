今季新盤銷4290伙 4季度新高 新地賣1100伙成賣樓王 長實會德豐隨後

明報記者 林可為

受去年下半年開始的反修例風波衝擊，加上新冠肺炎疫情，首季（1至3月）整體新盤成交僅錄約2450宗，成為4年來的按季新低。不過，隨着疫情於4月中趨緩和，第二季新盤市况開局不算太惡劣，4月份一手市場錄約800宗成交。

兩個月7個新盤接連登場

踏入5月，雖然社會聚焦全國人大制訂港區國安法，但疫情紓緩和港府放寬限聚令，成為發展商推盤最大動力，期內推出的焦點新盤包括新地天水圍Wetland Seasons Park第2期、永泰（0369）青山公路OMA by the Sea、萬科香港長沙灣The Campton、恒地（0012）大角嘴利奧坊‧曦岸；另兩個規模較細的市區新盤，英皇（0163）西半山半山捌號，以及永義（1218）九龍塘雋睿亦乘勢加入戰圈。

聚焦Wetland 2期 SEA TO SKY兩大新盤

踏入6月，長實旗下單位總數達1422伙的將軍澳日出康城SEA TO SKY登場，帶動6月新盤成交增至約1350宗（至昨日），連同4月、5月錄約800宗和2140宗成交，第二季整體一手成交增至約4290宗，除較首季錄約2450宗增加75%外，更創去年第二季錄約6060宗成交後，4個季度以來的新高。

第二季賣樓王寶座，繼續由第一季冠軍新地蟬聯，第二季內有逾20個項目展開銷售，估計售出約1100伙、吸金約90億元。其中Wetland Seasons Park第2期沽約685伙外，同系大埔白石角雲滙1期、屯門御半山II，季內銷售成績亦理想。

至於以推出日出康城SEA TO SKY，成為近日市場主角的長實，連同深水埗愛海頌等的餘貨，季內售約640伙、吸金總額估計近70億元。另外，會德豐於第2季力銷日出康城MARINI系列的餘貨，期內售約310伙，套現約39億元。

分析：發展商貼市價開盤搶購買力

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，Wetland Seasons Park第2期及SEA TO SKY兩大焦點新盤均取得理想銷情，顯示市民對住屋需求仍然殷切，如發展商貼市價開盤，就具備承接力，預計針對大眾的大型新盤，第三季內繼續以貼市價開盤搶佔購買力。