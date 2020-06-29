李志成：資金湧市場 低息撐樓市

【明報專訊】政府早年建議推行一手空置稅，就空置的一手私人住宅單位向發展商徵收差餉，鼓勵有關單位盡早推出巿場。不過日前立法會中止審議一手空置稅，意即政府短期內難以實行有關政策，一手空置稅擱置對市場輕微鬆綁，但相信不會對樓市構成太大影響。近日市傳大型銀行上調按息兼削減回贈，但現時拆息低企，H按實際按息低於封頂息率，在資金持續湧入香港下，相信拆息仍將有下調空間，對置業人士供樓壓力影響有限。
早前市場預期一手空置稅出台，促使發展商加快推售貨尾，不過香港現時面對疫情及外圍經濟等負面因素夾擊，經濟面對下行壓力，暫緩政策相信將有助穩定樓市，讓發展商提升日後推盤的彈性，靈活應對市場置業需求。
息率方面，市場消息指匯豐對600萬以下新做按揭貸款加息0.1厘，息率由H+1.4厘升至H+1.5厘，並削減現金回贈至0.2%。封頂息率則維持於最優惠利率（P）減2.5厘不變。若以上周五1個月銀行同業拆息0.47厘計算，加息前實際按息為1.87厘，加息後升至1.97厘。若以每100萬貸款額，30年還款期計算，加息後每月供款3681元，較加息前增加49元，即約1.3%，增幅屬較輕微。匯豐是次加息，反映面對經濟挑戰、息率下跌，但銀行按揭業務資金成本仍處高水平，目前按揭利潤較低，銀行風險胃納趨向轉弱，市場預計其他銀行可能相繼收緊按揭息率及按揭優惠。
本港疫情續緩，加上資金充裕，購買力湧現，預計在全球放水、低息環境持續下，熱錢流入物業以對抗銀紙貶值的情况將持續，加上房屋供不應求格局未變，預計下半年樓市承接仍看俏。