布少明：供求失衡加劇 宜提速覓地

此外，長策會公布未來10年的總房屋供應目標正持續下調，加上2018年底將公私營房屋比例由「六四」變「七三」，發展局的每財年的私人房屋土地供應目標亦跟隨下調至文提及的1.29萬伙，私樓供應緊絀，勢令供求更趨失衡。

不得不提的是，差估署最新預測今年落成量約20854個，預期受疫情打擊下，落成量大有可能較差估署預測的為少，本行亦估計，未來5年平均每年私樓落成量或僅約1.8萬伙水平，幾乎可以肯定，未來樓市供求失衡情况只會進一步加劇，樓價大跌機會不會太大。

樓價大跌機會不大

回應文首，綜合上述數據，其實未來私樓供應短缺已是不爭事實，若果政府未能在短期覓地建屋，長遠供應依然有限，所以全力在覓地及推地上提速，才是長遠為香港樓市「治標治本」之法。雖然本港經濟仍存在不少利淡因素，但樓市未來仍然審慎樂觀，始終經濟學理論告訴我們，「供」不應「求」的情况下，「價格」是難以大跌的。再加上疫情緩和、本港利率維持低企，而且環球資金相當充裕，擔心銀紙貶值的市民，相信會繼續購買物業自用及投資保值，大家只要看看近期一手的熱况已可見一斑，樓市長遠不乏支持，維持全年一手成交量約1.8萬宗預測不變。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]