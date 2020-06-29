廖偉強：樓市料下半年加快反彈

隨1990年代後地產代理監管局成立，地產代理需要領取牌照才能營業，在監管機構監管下，專業地位得以提升，入行人數急劇增加，最新數字已有約4萬。

香港確是福地，地產代理行業更加是身在福中。新型冠狀病毒全球大流行，香港暫時是全世界最快能夠控制疫情的地區之一，各行各業限制措施亦開始解封，再加上香港政府在多年來守財有道下，財政儲備多達1.1萬億元，得以推出防疫抗疫基金，使到各行各業得以紓緩，這是第一波從蕭條氣氛下重新獲得希望；而第二波使到經濟漸見起色，就是在5月初放寬至8人的限聚令，房地產交易明顯噴射式上升；第三波在6月中將大部分行業限聚令人數放寬，行業得以回復生機。

筆者按照現時形勢所分析，香港最壞時刻已過去。樓價依然屹立不倒，且累積輕微升幅，如果沒有其他不利因素出現，下半年樓市將會逐漸回復狀態。過去兩年間，香港的樓市被中美貿易戰、反修例社會運動及新型冠狀病毒等不利因素嚴重衝擊，樓價累積的跌幅亦只有不足5%；相信今年餘下時間在沒有更壞的消息影響下，樓價應該可以重拾上升軌道，下半年樓價的反彈力度將會急升。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]