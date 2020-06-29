經濟
陳永傑

投資策略

陳永傑：拆息續低企 有利供樓

【明報專訊】近期港元銀行拆息顯著回落，已見有銀行將H按拆息息率輕微調低。由於銀行資金池鬆動，拆息低企成為常態，有利本港置業人士供樓。6月中，銀行隔夜拆息經已低見0.10155厘，普遍為H按採用的1個月拆息更低見0.43506厘，是15連跌。其他各種拆息亦普遍低企。

聯儲局表明2022年底前不加息

美國聯儲局已經表明在2022年底前不會加息，置業人士就更加不必擔憂美國息魔突然發難造成破壞。美國白宮首席經濟顧問庫德洛指出，美國經濟正從新冠肺炎大流行衝擊中復元，而且很可能呈現V形反彈。不過，聯儲局主席鮑威爾表示，他想也未想過加息。換言之，美國加息暫時威脅不大，將會維持現行利率直至2022年底。從聯儲局發表的點陣圖顯示，大多數委員都無意在2022底前加息，只得兩名成員有意在到時加息。即是說，美國超低息將會最少有兩年半時間。

鮑威爾出席國會聽證會時表示，美國經濟復蘇的時機及力度，仍存在不確定。在公眾確信疫情已得到控制前，全面復蘇是不可能。近期美國經濟改善，但因新冠肺炎帶來較高失業率及小企業倒閉潮，美國經濟仍面臨顯著的長期傷害。他更強調，聯儲局對今年經濟進行預測時，很大程度上並無考慮到第二波疫情可能。聯儲局副主席克拉里達指出，疫情形成通縮風險，長期通脹預期可能會跌破2%的目標範圍。庫德洛表示，美國經濟表現疲弱，希望出現V形反彈。筆者認為美國經濟V形反彈可能性很微，因為疫情的傷勢，比起金融海嘯更嚴重，縱然經濟有反彈，力度亦很有限。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]

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