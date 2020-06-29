湯文亮：因國安法移民 勿「明日話今天」

其實，老友的說話我已經聽過不少次，但從來未聽過有人話好彩當日離開香港，否則就慘了。

老友見大家都冇心機聽他講東講西，於是問我們點解唔移民，而且是逐個問，不過，第一個朋友回答之後就沒有再問，因為老友知道大家都會用相同答案，是一首歌名，叫《明日話今天》。

當年高薪人士移民 為年輕人造就機會

在座的幾名老友都已經一把年紀，年輕時在外國受大學教育，從未有打算移民，甚至可以說是回歸前的移民潮受惠者，當時如果不是上司移民，他們當中有一些人不可能晉升到今日的職位。

不少唱淡者反而沒有移民

有做廠的老友話，如果不是當年老闆移民，將成間廠包括客戶以低價轉讓給他，今日就不能有如此成就及家產，所以，他們對那些昔日移民的上司以及老闆深存感激，至於那些昔日移民的人今日怎樣說，不少人話是錯信人言，不過，決定是由自己做的，亦不能夠怪責別人。

在回歸前有不少政壇人士公開表示，回歸後沒有自由，甚至出入境都有問題，當日移民離開的人是非常意氣風發，但有一件事，那些話回歸後沒有自由的人並沒有離開香港，當中還有一些人與中國做生意，或者在國內設廠，當日言論早已忘得一乾二淨。老實說，相信他們而又移了民的人的確很慘，有一些高級打工人士，去到彼邦之後，不甘心做基層工作，而手上亦有多少積蓄，於是學人做生意，最多當然是開酒樓食肆，結果是將老本蝕清，最後亦要做基層工作。所以，今日移民的人不應該用自己幻想作為移民理由，認為香港在國安法之下沒有自由，否則在十年八載之後就會發覺今日太過相信別人，做錯了決定，明日話今天是很悲傷的。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]