曾淵滄：騰訊港交所現新利好條件

實際上，這些人應該也不會有資產在美國讓美國政府凍結，也不會到美國旅行，不需美國的簽證，因此，如此制裁對香港股市的影響非常非常輕微。6月26日港股恒指下跌，主要原因是6月24日美股大跌，當日道指下跌2.72%，6月25日香港公眾假期，因此沒有即刻反映出6月24日美股大跌所帶來的影響，6月25日美股反彈，但反彈幅度不大，沒有收復失地，因此6月24日美股的大調整留到6月26日在港股反映出來。

大戶看好港股前景 板塊輪流炒上

目前的港股，基本上是個別發展之勢，強勢股大漲小回，不過弱勢股偶爾也會炒落後，很明顯的，這是大戶看好港股前景，不但努力推高強勢股走勢，在適當時刻，也會集中力量推高弱勢股股價，製造不同板塊輪流炒上的現象。強勢股的板塊基本上不變，以ATM為首選，騰訊（0700）股價已飛上500元，美團（3690）及阿里巴巴（9988）股價也一再創新高，是投資組合中必備的股票。對騰訊而言，這是第二次飛上500元，數年前第一次升上500元後分拆，1股變5股。現在再度見500元，如果當年不分拆，股價已經升上2500元，的確驚人。

2015年在滬港通的推動下，港交所（0388）股價升上300元，「大時代」後，股價跌至最低135元之後再慢慢收復失地，近期在網易（9999）和京東（9618）這類在美國上市的中資股先後前來港交所做第二上市的舉動後，投資者開始憧憬將來會有更大量正在美國上市的中資股會來香港上市，這將是不得了的大生意，於是港交所股價就重上300元了。6月27日也是港交所上市20周年，20年前，港交所3.88元股價上市，與其編號388形成有趣的配合。過去20年，曾經持有港交所與騰訊的股民不少，但能長期持有，賺盡升幅的人絕少，因此股神巴菲特那種超長期投資法則依然是最有價值。過去18年騰訊股價上升700多倍，港交所股價上升80多倍，但是真要能賺足這個升幅的人，首要條件是有眼光，能在多年前認識這些股份的潛質，其次要有超級的耐性持有，上述兩大條件缺一不可。騰訊飛上500元與港交所重上300元都說明了新的有利條件正在迎接這兩家企業。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]