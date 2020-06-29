王弼：政客只玩政治 經濟復蘇無期

不過，王弼對美股後市不太樂觀並預測下周將向2950點進發，該水平是4月至5月波動區間的頂部，5月24日突破後，標指便一口氣衝上3200點，直至6月11日大跌6%升勢才中止，因此，2950點可說非常關鍵，但我認為美股守得一時，最終也要再向下調整。

SARS齊心救人 今不斷內耗

今次美股要經歷較深度的調整，原因是早前市場對復蘇太過樂觀，自疫情3月在全球擴散，經歷數月，目前數據多了，就知道這次並非單純的天災，或正確地說，就算最初屬天災帶來破壞，但對世界的破壞力，遠遠不夠之後的人禍來得嚴重。

本欄早已說過，今次各國政府抗疫，跟2003年SARS全心全意救人的態度南轅北轍，與其說是救人，倒不如說各懷鬼胎玩政治。有些政府只想攬炒全球，把國內糟透的經濟視線轉移，有些不斷內耗，有些則完全不知所措。

拿美國作例子，那有所謂醫學專家，一方面以防疫為由嚴禁市民正常活動，禁止宗教聚會、紅白二事、球賽、音樂會、正常工作等，一方面卻支持民眾（主要是特朗普的反對者）大規模上街示威？

有人借疫情打擊政敵

有民主黨議員表明，要盡力制止經濟重啟，因為拖垮經濟，可以阻止侵叔連任！而不少總部設於東西兩岸大城市的企業，一向跟侵叔不咬弦，趁着所謂疫情第二波爆發，消極地重啟，例如星巴克，到目前還是只售外賣，不設堂食，一些更趁機裁員，而無視雖然新增確診數字上升，但死亡率卻下跌！有分析認為，這意味新冠病毒殺傷力漸減，可能已成為如流感般的風土病，可是美國部分人熱中玩政治，利用一單警員過分使用暴力事件，發酵成種族衝突，甚至掀起美國文革式除四舊，連國父華盛頓的銅像都要拆下來。

而美國以外，很多政府仍是戴晒頭盔，緩慢重啟經濟，行業如酒店、航空和餐飲業，慘遭沒頂之災，對經濟構成不能逆轉的創傷。

我最怕的情况，是政府內部有人因政治考慮，覺得瘟疫一路不散有助其施政，因為可以借瘟疫來加強對人民的管控，或達到打擊政敵的目的。我愈來愈相信，疫情久久不散，不是病毒頑強，而是某些政府需要冠狀病毒的存在來控制人民罷了。因此，我認為經濟V形反彈的機會愈來愈迷茫。

西方石油Sell貼價Call 或除笨有精

至於油價，雖然實體經濟復蘇緩慢，紐約期油受制於每桶40美元水平，但因油組和俄羅斯的大幅減產，碰着美股大調整，紐約期油價也只是溫和地回調到38美元。本欄幾個月前推介的西方石油，早前趁20至25美元的時候一路上升一路減持，上周五收17.69美元，建議還有貨在手的投資者，可以Sell一星期貼價Call，上周我分別在19.5和18.5美元做此操作，期權金高達0.9美元，配合rollover策略，如果可以連續做幾星期，大幅彌補跌價的損失，隨時除笨有精！

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]