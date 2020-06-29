張佩儀：臨時與一般僱員 可參與不同強積金計劃

行業計劃是針對臨時僱員而設立的。臨時僱員指： (一) 年滿18歲而未滿65歲從事建造業或飲食業的人士，或 (二) 僱用少於60日的僱員。因他們的工作流動性較高，僱用期通常較短，較適合參與行業計劃。參與了行業計劃的臨時僱員，會獲發一張相應的成員卡，俗稱「散工卡」。如僱主也參加了同一個行業計劃，臨時員工可透過持有的散工卡參與計劃，而無需填寫登記表格等手續，節省僱主和僱員的時間。

如臨時僱員未持有散工卡，或參與的行業計劃與僱主參與的不同，僱主則需要在10日內安排臨時僱員參與僱主所選的行業計劃。

信託計劃針對的則是一般僱員，即是 ：(一)年滿18歲而未滿65歲的人士，及 (二)僱用滿或多於60日的僱員，一般僱主必須在60日內安排他們參與僱主所選的強積金計劃。

另外僱主亦須為一般僱員保存其供款紀錄，臨時僱員的供款紀錄則毋須保存。在僱員離職的時候，僱主需要通知受託人其一般僱員離職，臨時僱員離職則無需通知。僱主應好好運用針對臨時僱員的流動性而設立的行業計劃，減省手續處理，亦為僱員帶來方便。

美國萬利理財控股有限公司亞太區總裁

[張佩儀 財女手記]