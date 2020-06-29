周顯：中芯upside值博率勝騰訊

另一隻是騰訊（0700），2018年我寫它，主要是因為求籤求到「岳飛遇害」，我以岳飛死後平反為理由，指出它過一段日子後，便會翻身。2019年，又求到了「蘇秦不第」，我又以蘇秦後來「六國大封相」為理由，指出它很快便會大富大貴。

市值較細 反有大升空間

這些都是在本欄寫過，Google search一查便知，無花無假的。這證明了，周顯大師解籤的功力，比寫股票高得多。

然而，如果問到我，究竟哪隻股票更好？我會說，兩隻現在都是強勢，當然，假如市况不佳，任何強勢股也會變弱勢，要輸點都會輸。

可是，從好的方面看，騰訊再升一兩倍，好未呀！800元、1000元，就10萬億元市值㗎啦喎，有無咁誇張先？

但係中芯國際別說是升多一倍，就算是升多十倍，萬幾二萬億市值，雖然誇張，但卻並非沒有這個可能。所以，結論是，從upside的值博率來看，中芯的價值高得多。

[周顯 投資二三事]