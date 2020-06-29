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盧楚仁 金匯商情

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盧楚仁：加國四面受敵 加元四面楚歌

【明報專訊】上星期加拿大總理杜魯多表示，收到了一封來自加拿大前政要的聯署信，內容要求杜魯多釋放華為副董事長孟晚舟，來換取中國釋放兩名被拘留的加拿大人康明凱和邁克爾，但杜魯多已斷然拒絕要求，表示不會釋放孟晚舟而向北京低頭。深信中加關係會進一步轉趨惡劣，更不排除中國未來會向加拿大作出一連串的報復及反制措施，令到交易員對加拿大經濟，甚至加元更趨悲觀。

正所謂禍不單行，這個星期突然間出現多項對加元十分不利的消息，令加元匯價反覆偏軟，後市更有機會全面轉弱。

美加貿戰蓄勢待發 經濟雪上加霜

第一，是加拿大央行新任行長麥克勒姆（Tiff Macklem）發表上任以來首次演說，他表示加拿大經濟需要極長時間才能恢復增長，這樣將令加拿大央行需要繼續維持購買政府債券，及無限期維持利率在歷史低點。麥克勒姆的極鴿言論，令投資者對加元後市更趨悲觀。

第二，美國總統特朗普又再反口，突然宣布考慮再次徵收加拿大鋁材10%的關稅，再度燃起美加貿易戰之火，令加拿大經濟雪上加霜。

第三，受到原油庫存持續回升的負面影響，令油價由高位持續回落，這對加拿大經濟和加元亦絕對不利。

第四，評級機構惠譽國際首次將加拿大主權評級，由AAA降級至AA+，展望則維持穩定。當中主要是因為加拿大在疫情及低油價衝擊下，加國經濟將出現嚴重衰退及公共財政惡化，因此將加拿大主權評級下調。

負利率壓力消失 美匯指數回復強勢

另一方面，美國聯儲局剛公布了截至6月24日（星期三）的資產負債表，數據顯示聯儲局的資產負債表規模縮減至7.13萬億美元，比前一周的7.14萬億美元減少100億美元，為連續第二周減少。再加上避險因素再次支撐美元，令美匯指數持續回升。值得注意，在美股最近氣勢如虹下，尤其是納指屢創新高，再加上美國經濟數據表現亮麗，已經驅使聯儲局再沒有實施負利率的壓力，更沒有加碼量化寬鬆的壓力。反觀其他歐亞央行，卻繼續有加碼量化寬鬆和實施負利率的壓力，因此在這明顯優勢下，美元兌一眾非美貨幣有一定升值的條件。

雖然美匯指數上周仍然未能突破近期上方阻力97.714，但估計在上述條件支持下，不排除在本周向上突破並挑戰另一阻力98.270，甚至98.645。98.645為美匯指數反彈的最大阻力，可能要到稍後時間才會突破此阻力，令美匯指數回復全面強勢。

最後提醒大家，加拿大會在明天（6月30日），公布4月份國內生產總值月環比，市場預期為跌12.30%（前值為跌7.20%），我個人認為油價在4月份曾經出現過負數，今次的數據很大機會比預期跌12.30%來得更差。加拿大央行則會在7月15日舉行議息會議。這一次會是新任央行行長麥克勒姆第一次主持會議，因為他上星期發表極度鴿派的言論，因此金融市場可能會預期他會加碼量寬或進一步減息。在此負面概念拖累下，加元有機會在7月15日議息前持續受壓。在這形勢下，對加元後市十分不利。美元兌加元已成功向上突破1.3686阻力，相信將有力挑戰1.3850的特大阻力。若成功突破1.3850，那麼美元兌加元的強勢 或將會重現。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]

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