摩根大通亞洲：醫網股強勢 平醫購26871

個股方面，資金仍輪流炒作新經濟股，「ATM」騰訊（0700）、阿里（9988）及美團（3690）均於高位回調，資金轉吼醫網股。早前於110至115元整固的平安好醫生（1833）發力，與阿里健康（0241）齊創上市新高。

輪場資金流反映部分投資者偷步進場部署平醫認購證，上周三錄得750萬元淨流入。部分好友因應正股急升進行換馬部署，如價外幅度20%以上的平醫認購證上日獲資金留意，熱門條款平醫購26871，行使價152.52元，2020年10月23日為最後交易日，特點為實際槓桿有約5倍，屬市場上相對高的選擇，而且輪價仍於0.25元以下，跳動敏感度較高，故亦較受即市或短線部署的投資者歡迎。

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