瑞銀亞洲：大陽燭破位 小米購29781

【明報專訊】ATMX四股中自IPO上巿以來，如果阿里巴巴（9988）較為落後，小米（1810）則屬於非常落後，是目前4隻股份中唯一仍低於招股價的新經濟大股。但自2019年出現「圓底」的技術突破後，股價漸見起色。去年12月至今年1月用短短兩個月由8.28元起步，升近七成高見14元。然後開始調整並於10元水平用近兩個月時間築底並重展升浪，之後於13元兩次遇阻，直至端午前以大陽燭及大成功突破13元，蓄勢早前14元的頸線阻力。投資者如看好小米，可留意CALL輪29781，行使價15.9元，20年10月到期，有效槓桿約6.5倍。或新上巿的小米牛證63072，收回價12.6元，屬巿場上小米急升後，首批較貼價的牛證選擇。其他ATM股CALL輪精選：騰訊認購14858，行使價510.38元，20年11月到期，有效槓桿約6.3倍；美團認購13272，行使價188.88元，20年12月到期，有效槓桿約4.9倍；阿里認購11847，行使價265.2元，20年12月到期。
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