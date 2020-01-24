經濟
何啟聰

投資策略

何啟聰：資金博反彈 阿里購22994

【明報專訊】市場關注阿里巴巴（9988）股東軟銀創辦人孫正義辭任阿里董事，或是為減持鋪路。阿里上周五捱沽，低開在220元以下後跌勢持續，收市跌逾3%，失守215元水平。220元或已再度修建為阻力，支持下移至參考210元。

阿里高位回落，隨即吸引大額資金流入好倉，觀望止跌回升，看好或可考慮阿里認購證22994，行使價240.08元，2020年8月到期，實際槓桿約12.1倍。相反看淡可留意阿里認沽證18302，行使價199.28元，2020年9月到期，實際槓桿約8.6倍。

近日破頂的騰訊（0700），上周五受制於500元關口，雖然曾回升至493元以上，但及後再度回軟，收市跌逾1%，剛好位於485元水平。看好可考慮騰訊認購證12147，行使價509.98元，2020年11月到期，實際槓桿約7倍。相反看淡可考慮騰訊認沽證29620，行使價406.88元，2020年11月到期，實際槓桿約7.6倍。（本結構產品並無抵押品）

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

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