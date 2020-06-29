劉思明：科技股亢奮 分散投資吼石藥

恒指上周回落至24184點找到支持回升，惟升上25071點受阻回軟，全周收報24549點，跌93點或0.38%；國指全周跌1.22%。大市上周日均成交961億元，低於60天平均一成半，交投偏淡。

大市方面，據《明報》港股數據庫，上周五升跌比率28比72，跌逾3%佔下跌股份不足一成；大市連續4日（交易日）跌多升少，除了周一跌逾3%佔超過兩成，之後3日都佔約一成，整體偏軟為主。全周計，升跌比26比74，普遍下跌。

恒生綜合大型股、中型股及小型股指數均處於10天線、20天線及50天線之上，呈現中短線向好趨勢。不過，向好趨勢缺乏寬度支持，恒指國指成分股高於10天線、20天線、50天線比例上周升至五成多回落，周五降至三四成，大市中短線向淡較多。以本報數據庫涵蓋約345隻股份計，高於10天線、20天線、50天線比例分別為39%、44%、50%，同樣顯示整體中短線偏淡，只是部分極強勢支持指數表現。

從行業表現來看，本報數據庫追蹤的30個行業，部分沽壓較大，上周有超過一半的跌幅超過2%，特別是舊經濟行業，基建及建材跌逾半成，綜合企業、航空及相關、能源及相關跌約4%，博彩及消閒、航運物流、中資電力跌逾3.5%。上周只有兩成行業上升，科技器材升逾4%最強，軟件服務升2.5%，環保及新能源升逾1%，或有資金於半年結前，積極沽出舊經濟股，換馬至新經濟，因此要留意這趨勢於半年結過後能否持續。

科網股炙手可熱，近期提到的金山軟件（3888）、金蝶（0268）、眾安在綫（6060）、雷蛇（1337）、阿里健康（0241）均破頂攀升，有貨就設好離場位(止賺位)續持有。其他如騰訊（0700）回落至370元附近可以吸納，心動（2400）正下試20天線約29元，守穩仍可看好；閱文（0772）亦可分段吸納。

石藥擬科創板上市 有利併購

雖然科網、生物科技、新能源等風頭十足，無明顯逆轉迹象，不可看淡，但近10日普遍以兩三成的幅度上升，部分誇張的累升四五成，一窩蜂追捧形成的擠擁交易，輕微動盪都可能造成巨大損失，除了控制注碼，也宜分散投資，近期低迷的藥股走勢有改善，石藥（1093）的買盤持續增強也可以留意。基本面而言，石藥的業務也無可避免受到疫情拖累，首季銷售收入及核心利潤的增長均低於預期；但保持投入研發、擴大股東來源，均有利未來發展。

集團首季研發費用按年增兩成，目前在研項目300多項，包括三分之一為大小分子創新藥，預計未來3年會有50多個新產品上市，支持未來增長。此外，集團宣布計劃在內地科創板上市，有助併購及改善財務，同時A股較H股享有溢價，可帶動估值。股價方面，石藥已升破14元重要阻力，上望15、16元關口料有沽壓，可以候小回吸納，並設低收14元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]