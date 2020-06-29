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張兆聰：流動性充裕 眾安破位可追

【明報專訊】美國疫情第二波正式到來，美股全線大跌，旅遊、航空等股份捱沽，科技股跌幅亦不相伯仲。美國政府抗疫表現是西方社會中最差，基本上就只剩下美國仍未能控制疫情，故美股受壓不代表其他地方便要跟隨，就算跟隨，跌幅也應較小。

美國確診數字一直維持在過萬宗，但特朗普為了盡快重啟經濟、為連任爭取政治本錢，當確診數字仍在高原期便急於放寬限制措施，多個州份分階段重啟經濟後，就迎來疫情第二波。上周已出現住院率上升，推翻檢測增加推升確診數字的觀點。要命的是，人口最多的得州、佛羅里達州和加州，近日新增確診數都幾乎超過5000宗，合共佔全美近半。

第二波疫情到來，在聯儲局無限量寬之下，信貸市場問題不大，不大可能出現3月般的崩盤。疫情主要影響風險溢價和盈利預測，但白宮一定會再推新一輪刺激措施，至少會延長給予民眾的額外失業救濟，聯儲局也會繼續向市場注資，對冲第二波帶來的沽壓。美股即市跌勢頗兇狠，但較難出現持續大跌，更主要是雙向波動加劇，上衝下洗。

美股大跌，但中概股表現並不差，網易（9999）、新東方等都逆市上升，表現較弱的仍是舊經濟股。始終中國以至歐亞疫情已控制，即使美股大跌影響氣氛，但總不成要跟隨。上周五港股內部市况比較分化，大市方面，重磅強勢的騰訊（0700）、港交所（0388）、友邦（1299）等累積升幅不小，有必要在高位整固，友邦更跌近2%，令大市動力減弱，未能衝破25000點大關；另一方面市場熱點不少，尤其是二線科技股、醫藥股、生物科技股等，機會依然不少。

在流動性氾濫下，市場對於科技股的估值都變得進取，有點回到幾年前，大量科技股以超高價上市。平安好醫生（1833）、閱文（0772）都先後回到招股價，小米（1810）也開始接近17元的家鄉，下一隻有機會是眾安保險（6060）。

眾安當年群星拱照，本身就由馬化騰、馬雲和馬明哲「三馬」設立，2017年以59.7元招股上市，並且引入軟銀（當年仍是星級投資者）。上市後被受資金追捧，一度高見97.8元直逼紅底股之列。但當年市場的亢奮持續沒多久就逆轉，在內地去槓桿之下，美國貨幣政策也轉向收緊，沒有了「容易錢」，大家便要看估值，靠憧憬來支撐高價的股份全都大跌。

當然，科技股還是有一定基本因素支持，也透過修改經營模式來加強增長，陸續成功回到招股價，平安好醫生更是高出超過1倍了。眾安上市時集中做淘寶的貨運險和旅遊保險，集團基於自身金融科技不斷擴闊至更多類型的保險產品，而疫情更推動其無接觸的在線銷售更火爆，今年1至5月保費收入按年升16.6%至53.5億元。

在線銷售火爆 升破大雙底頸線

坦白說，科技股應如何估值誰也說不準，重點其實是流動性有多氾濫。在當前環境下，只要業務有增長，有故事可講，甚至有機會取代原來霸主，走勢對瓣的都可投機買入。眾安上周五徹底升破大雙底頸線，按量度升幅可以有很大空間。能否真的回到招股價不好說，但至少資金正在追捧中，短線仍會以反覆上升為主。

[張兆聰 還看今朝]

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